Часть помещений закрыли для посетителей в Липецком зоопарке

В Липецком зоопарке закрываются акватеррариум, зимний павильон для птиц и «зимний сад». Такое решение принято в целях профилактики распространения вируса. Отменены массовые мероприятия и занятия юннатского кружка. Такие меры будут действовать до 12 апреля.

Все птицы (кроме теплолюбивых) и животные переведены в уличные и летние вольеры. В прежнем режиме работают открытые вольеры, павильон «Экзотика. Обезьяны». Посетители могут понаблюдать за медведями, тиграми, рысями, леопардами, львами. Об этом сообщает Lipetskmedia.

Ранее пингвины Гумбольдта в Московском зоопарке родили птенцов. Всего на свет появилось пять пингвинят. Вместе с недавно вылупившимися малышами семейство насчитывает 35 особей. Теперь в столичном зоосаде живет самая многочисленная в России группа пингвинов Гумбольдта.