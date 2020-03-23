Прямой эфир

Часть помещений закрыли для посетителей в Липецком зоопарке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецком зоопарке закрываются акватеррариум, зимний павильон для птиц и «зимний сад». Такое решение принято в целях профилактики распространения вируса. Отменены массовые мероприятия и занятия юннатского кружка. Такие меры будут действовать до 12 апреля.

Все птицы (кроме теплолюбивых) и животные переведены в уличные и летние вольеры. В прежнем режиме работают открытые вольеры, павильон «Экзотика. Обезьяны». Посетители могут понаблюдать за медведями, тиграми, рысями, леопардами, львами. Об этом сообщает Lipetskmedia.

Ранее пингвины Гумбольдта в Московском зоопарке родили птенцов. Всего на свет появилось пять пингвинят. Вместе с недавно вылупившимися малышами семейство насчитывает 35 особей. Теперь в столичном зоосаде живет самая многочисленная в России группа пингвинов Гумбольдта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Цены на билеты понизили в зоопарке в Красноярске
Кошачий лемур родился в зоопарке Ижевска

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020