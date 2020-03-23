Бродячие собаки нападают на прохожих в поселке под Тюменью

В окрестностях Тюмени бездомные псы держат в страхе жителей поселка Боровский: животные бегают за машинами и нападают на людей. Недавно такой случай произошел с матерью Надежды Нисковских. В одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» она рассказала о том, что женщина чудом избежала серьезных травм после нападения стаи бродячих собак.

В администрации Тюменского района ИА «Ура.ру» рассказали, что не знают об этом нападении. Жители Боровского и раньше жаловались на бездомных псов, но посты в соцсетях — это малоэффективный способ решения проблемы. Лучше обратиться сразу к властям, подчеркнули в пресс-службе районной администрации.

Как сообщалось 13 марта, в Пензенской области собака напала на ребенка и нанесла ему травмы. Следственный комитет устанавливает личность хозяина пса. Инцидент произошел в селе Бессоновка. По данным правоохранительных органов, собака покусала мальчика, врачи выявили у пострадавшего раны рук, ног и живота.