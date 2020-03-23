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Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Липецкой области

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С 16 по 22 марта в Липецкой области было зафиксировано 5748 случаев гриппа и ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 50,2 на 10 тыс. граждан, что ниже уровня прошлой недели на 8,3%. Число внебольничных пневмоний не превышает среднемноголетние показатели.

Как сообщает управление Роспотребнадзора, показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже расчетного эпидемического порога как по совокупному населению (на 19,6%), так и во всех возрастных группах. Дети до 14 лет составляют 62,7% всех заболевших.

Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ свидетельствуют о снижении активности вирусов гриппа. Продолжается активная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, отмечает GOROD48.

В январе Роспотребнадзор назвал вакцинацию единственным способом защититься от гриппа и простуды. При отсутствии возможности сделать прививку следует оптимизировать режим труда и отдыха, а также сбалансировать рацион питания, включив в него овощи и фрукты. Помогут укрепить организм регулярные физические упражнения.

Наиболее подвержены вирусным инфекциям люди, регулярно испытывающие стресс и повышенную эмоциональную нагрузку.

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