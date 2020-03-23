Прибыль Почта Банка увеличилась почти на 40% в 2019 году

Чистая прибыль Почта Банка увеличилась на 39% за прошлый год — с 4,9 до 6,8 миллиарда рублей. Об этом говорится в итоговой финансовой отчетности организации, опубликованной на официальном сайте.

Операционные доходы выросли на 19% по сравнению с 2018-м и составили 48,7 миллиардов рублей. Чистые комиссионные доходы увеличились на 25% — до 31 миллиарда рублей. Почта Банк также нарастил активы на 31% — до 472 миллиардов рублей.

За прошлый год на 35% увеличился и кредитный портфель банка. По итогам 2019-го его стоимость равнялась 411 миллиардам рублей. Портфель кредитов наличными вырос на 35%, до 343,8 миллиарда рублей, портфель POS-кредитов (займы, которые можно получить в магазинах, салонах связи и т.д.) – на 25%, до 45,7 миллиарда, портфель кредитных карт — на 43%, до 21,4 миллиарда.

По словам финансового директора Почта Банка Наталии Строкун, по кредитным показателям организация росла быстрее рынка.

«По кредитованию наличными мы занимаем 5,1% рынка. Если рынок в 2019-м вырос на 23%, то мы на 35%. В сегменте POS-кредитования у нас еще более серьезная позиция – 16,9% рынка, по итогам года банк занимает устойчивое второе место. Здесь рынок рос на 3%, мы на 25%. Такая же тенденция наблюдается в портфеле кредитных карт: рост рынка 19%, наш – 43%. Тут по объему мы поднялись с 14 места на 11. Таких результатов нам удалось добиться благодаря эффективной модели развития сети и грамотно выстроенной рисковой стратегии. Мы стабильно удерживаем и даже наращиваем свои позиции в рейтингах по бизнес-сегментам», — пояснила она.

Региональная сеть банка в 2019-м превысила 19 тысяч точек более чем в 8 тысячах населенных пунктах. Большинство из них находятся в маленьких городах, селах и деревнях.

Клиентская база тоже увеличилась – до 13,4 миллиона клиентов. Годом ранее этот показатель был меньше на 3,5 миллиона.

«В целом мы оцениваем 2019 год крайне позитивно, несмотря на достаточно непростые рыночные условия. Тем не менее по всем операционным финансовым показателям видно, что Почта Банк выполнил поставленные задачи и заработал хорошую прибыль, нарастил клиентскую базу и при этом удержал рост операционных расходах в приличных границах», — прокомментировал первый заместитель президента — председателя правления Почта Банка Георгий Горшков.

По его словам, начало 2020 года подтвердило актуальность выбранной банком стратегии. С одной стороны, это максимальная физическая доступность для клиентов, увеличение отделений, с другой — тренд на ускоренную цифровизацию всех клиентских операций.