Жителя Самарской области будут судить за дачу взятки полицейскому

В Чапаевске Самарской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в даче взятки полицейскому на сумму 1 млн рублей. Деньги предназначались за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

По версии следствия, 15 апреля 2019 года в помещении отдела МВД России по городу Чапаевск в ходе проведения оперативного эксперимента подозреваемый передал сотруднику полиции 1 млн рублей за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает НИА «Самара».

Как стало известно в конце февраля, заместитель начальника отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом УМВД России по Астраханской области подозревается в мошенничестве. По версии следствия, он предложил помощь предпринимателю, который был фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.