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Неизвестный сообщил о «минировании» самолета Москва–Владивосток

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на борту Airbus A330, следующего из Москвы во Владивосток. Об этом 23 марта сообщило ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

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«Поступила анонимка о «минировании» самолета Москва–Владивосток, который вылетел в 16:10 мск из Шереметьево. На его борту находятся 239 пассажиров и 10 членов экипажа. Лайнер не стал менять маршрут, его посадка ожидается в 00:40», — рассказали агентству.

По данным ТАСС, за сегодняшний день это уже десятое сообщение о «минировании» самолетов. На электронную почту столичного аэропорта Шереметьево пришли письма об угрозе взрыва на девяти самолетах, из которых восемь на данный момент благополучно приземлились.

Ранее, в течение 20 марта, неизвестные «заминировали» 10 самолетов. 19 марта ТАСС сообщало о поступивших на электронную почту столичного аэропорта Домодедово анонимных сообщениях о взрывчатке на борту самолетов Санкт-Петербург — Москва, Новосибирск–Москва и Москва–Уфа.

В России сообщения о минировании воздушных судов периодически поступают с начала марта. Большинство рейсов связаны с Москвой. Как правило, после экстренных посадок бортов информация об угрозе взрыва не подтверждается.

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