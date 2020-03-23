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Мошенники обманули астраханца при покупке медицинских масок

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Житель Астрахани нашел в интернете объявление о дешевой партии медицинских масок. Он связался с продавцом и даже перевел предоплату в 12 тыс. рублей. Как только мужчина зачислил деньги на счет, аферист перестал выходить на связь.

УМВД по Астраханской области обращается к гражданам с призывом быть бдительными и не поддаваться на уловки интернет-преступников. Об этом пишет «Астрахань 24».

Ранее правительство Приморского края назвало обманом появившиеся в регионе объявления о продаже экспресс-тестов для проверки на коронавирус. Мошенники, рассылая в Сети фейковую информацию о лечении и профилактике новой инфекции, преследуют при этом цель сбора персональных данных пользователей.

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