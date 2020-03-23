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МИД РФ приветствовал результаты президентских выборов в Абхазии

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Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
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В Москве поприветствовали результаты президентских выборов в Абхазии. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 23 марта, сообщении на официальном сайте МИД России.

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«В Москве приветствуют результаты честного и свободного волеизъявления абхазского народа. Рассматриваем итоги выборов как свидетельство поддержки гражданами республики курса на модернизацию в стране, а также расширение многопланового сотрудничества между нашими государствами», ― отмечается в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что наблюдатели от РФ не выявили никаких нарушений в ходе выборов, а также отметили хорошую организацию избирательного процесса.

Ранее в этот день сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Аслана Бжанию с избранием на пост главы Республики Абхазия.

23 марта стало известно, что лидер абхазской оппозиции Бжания одержал победу на прошедших в минувшее воскресенье повторных президентских выборах.

Он победил с результатом в 56% голосов. На втором месте — экс-министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, получивший 35,40%. Замыкает тройку бывший министр внутренних дел республики Леонид Дзяпшба, набравший 2% на этом голосовании.

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