Первых клещей обнаружили в Красноярске

В Красноярске в связи с теплой погодой начали просыпаться клещи. Первых вредителей заметили на острове Татышев.

Пока клещей снимают только с собак, сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Владельцы домашних животных рекомендуют друг другу проводить акарицидную обработку.

В Роспотребнадзоре отмечают, что основная активность клещей начнет проявляться в мае и июне. В 2019 году наиболее часто вредителей снимали в Солнечном.

Ранее сообщалось, что сезон клещей начался в Амурской области. Первого вредителя обнаружили в Благовещенском районе.