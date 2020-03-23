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Житель Иркутска погиб при опрокидывании снегохода

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В Иркутске проводится проверка по факту гибели 45-летнего мужчины в результате ДТП. Он опрокинулся на снегоболотоходе.

Авария произошла на улице Якоби. По данным правоохранительных органов, мужчина не справился с управлением транспортным средством, в результате чего снегоболотоход опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Ранее сообщалось, что в Югре возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого пострадали два человека. Водитель ВАЗ-21144 превысил допустимую скорость, не справился с управлением, врезался в отбойник, вылетел на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком и внедорожником.

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