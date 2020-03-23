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Ухудшение погоды прогнозируют на территории Якутии

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Синоптики прогнозируют усиление ветра и метели на территории Якутии. МЧС рекомендует местным жителям соблюдать меры предосторожности.

Согласно прогнозам, усиление ветра ожидается в Жиганском и Кобяйском районах. Порывы будут достигать 24 м/c. При этом местами выпадет сильный снег. Также усиление ветра до 15–17 м/c возможно в Сунтарском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном и Нюрбинском районах. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

При непогоде возможно обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций, падение веток и срыв рекламных щитов. Также есть риск повреждения крыш и воздушных линий электропередачи. Жителям Якутии рекомендуют соблюдать осторожность при нахождении на улице. При значительном усилении ветра рекомендовано оставаться в зданиях.

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