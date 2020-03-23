«Волк с Уолл-стрит» возглавил рейтинг фильмов с наибольшим количеством ругательств

Лента американского кинорежиссера Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» возглавила рейтинг англоязычных фильмов с наибольшим количеством бранных слов. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал Buzz Bingo.

Отмечается, что в картине с Леонардо Ди Каприо в главной роли 715 ругательств. Второе место в рейтинге занял фильм «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди с Адамом Сэндлером, в котором насчитали 646 бранных слов. На третьей строчке оказался также фильм Скорсезе — «Казино» 1995 года. В нем обнаружили 606 ругательств.

В топ-10 также вошли ленты «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» с 509 ругательствами, «Ярость» (489 ругательств), «Голос улиц» (468 ругательств), «Кровавое лето Сэма» (467 ругательств), «Не глотать» (432 ругательства), «Бешеные псы» (418 ругательств), а также анимационный фильм «Бивис и Батт-Хед уделывают Америку», в котором насчитали 414 ругательств.

21 января эксперты и читатели журнала Empire выбрали 10 лучших фильмов XXI века. Первое место досталось картине «Безумный Макс: Дорога ярости», вышедшей в 2015 году. По мнению авторов рейтинга, этот фильм стал произведением искусства, поразительным кино в жанре экшен.