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Austrian Airlines продлила приостановку авиаперелетов до 19 апреля

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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Авиакомпания Austrian Airlines продлила приостановку рейсов до 19 апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter компании 23 марта.

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«Запреты на въезд во всем мире, введенные из-за коронавируса, не были ослаблены, и спрос на авиаперевозки всё еще остается незначительным. По этой причине Austrian Airlines прекратит все регулярные полеты до 19 апреля», — говорится в сообщении.

Изначально компания объявляла о приостановке регулярных авиаперевозок до 28 марта. Пассажирам, пострадавшим от такого решения, по возможности забронируют билеты других авиакомпаний. Также пассажиры смогут изменить бронирования до 31 августа или отменить их.

С 23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми государствами мира из-за пандемии коронавируса. Речь идет обо всех рейсах, кроме перелетов из Москвы в иностранные столицы. Таким образом, исключения составят 146 рейсов — по одному в каждую страну.

Аналогичные меры приняли несколько стран мира, в том числе Черногория, ОАЭ, Сирия и другие. Отменила рейсы в 46 стран Турция.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем заболевание распространилось и на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического агентства Worldometers на 23 марта, число заразившихся инфекцией в 192 странах мира составило свыше 350 тыс. человек, погибших — более 15 тыс., а выздоровели более 100 тыс. пациентов. В России, по информации на 23 марта, заболели 438 человек.

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