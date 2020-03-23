Посольство РФ в ФРГ ответило немецкому журналисту на критику поздравлений Лаврова

Посольство России в Германии прокомментировало в понедельник, 23 марта, высказывания немецкого журналиста таблоида Bild Юлиана Репке, который раскритиковал поздравление телекомпании ARD министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 70-летием.

«Дорогой Юлиан Репке! Нет причины нервничать. Если вы хотели бы получить экземпляр фотоальбома (к юбилею Лаврова ― Ред.), просто обратитесь в наше посольство. Мы с удовольствием изучим, можно ли специально для вас достать еще один. Но вот с посвящением, к сожалению, будет сложно», ― говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter посольства.

Накануне немецкая телекомпания в своем Twitter-аккаунте назвала главу российского МИДа марафонцем, порекомендовав купить книгу с его фотографиями в честь 70-летнего юбилея политика.

Репке был крайне возмущен данным поступком своих коллег, назвав ситуацию немыслимым скандалом. Кроме того, автор гневной статьи подверг критике Twitter-аккаунт российской миссии в НАТО, обвинив его в публикации постоянных фейков и пропаганды. Также Репке написал о «гибридной военной кампании Кремля против Запада» и о теориях мирового заговора.

21 марта стало известно о том, что президент России Владимир Путин опубликовал указ о присвоении Сергею Лаврову звания Героя Труда «за особые трудовые заслуги перед государством и народом». Также свои поздравления ему направили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и режиссер Никита Михалков.