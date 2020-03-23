Создание Центра управления регионом обсудили в правительстве Калужской области

В Калужской области реализуют пилотный проект по созданию Центра управления регионом (ЦУР). Тему обсудили на заседании правительства, которое 23 марта провел врио губернатора Владислав Шапша.

Задача по созданию подобных центров в стране вошла в перечень поручений президента России, утвержденных по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления. Пилотными регионами стали Калужская, Рязанская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Республика Мордовия, пишет газета «Весть».

Целью создания ЦУРов является оперативное и действенное решение проблем граждан. В этом поможет единый центр обработки обращений и сообщений. Его сотрудники будут обрабатывать информацию, поступившую от жителей в органы исполнительной власти и самоуправления при помощи платформ обратной связи или в соцсетях.

До конца 2020 года субъекты должны представить предложения по созданию и работе аналогичных центров в муниципалитетах с учетом положительного опыта Московской области.

Врио губернатора Калужской области назвал идею полезной и предложил реализовать ее в форме проектного управления. До начала лета ЦУР должен заработать в регионе в пилотном режиме.

2 марта сообщалось, правительство России должно представить до 1 октября 2021 года проект основ государственной политики в области развития местного самоуправления до 2030 года. Соответствующее поручение утверждено президентом страны по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления.