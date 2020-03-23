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YouTube и Instagram не удалили фейки о COVID-19 в России

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Фото: Depositphotos
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Российские СМИ и социальные сети, кроме Instagram и YouTube, удалили всю недостоверную информацию о распространении коронавируса в стране. Об этом сообщает Роскомнадзор в понедельник, 23 марта.

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Отмечается, что ведомство поддерживает постоянную связь с правоохранительными органами и Генпрокуратурой России для незамедлительного реагирования на каждый выявленный случай распространения ложной информации о коронавирусной инфекции.

«Все ресурсы, кроме YouTube и Instagram, исполнили требование Генпрокуратуры», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскомнадзора.

Ограничение доступа к данному контенту осуществляется на основании требований Генеральной прокуратуры.

Ранее в понедельник Следственный комитет начал проверку из-за появления недостоверных сведений о количестве заболевших коронавирусом россиян.

20 марта Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к недостоверной информации в СМИ о коронавирусе. В ведомстве отметили, что распространение подобных сообщений приводит к эскалации панических настроений среди населения.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического агентства Worldometers на 23 марта, число заразившихся инфекцией в мире составило свыше 351 тыс. человек, погибших — более 15 тыс., а выздоровели — более 100 тыс. пациентов.

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