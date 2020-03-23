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Прокуратура нашла нарушения при создании детсада в Тамбовской области

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В Тамбовской области прокуратура Тамбовского района провела проверку соблюдения законодательства при реализации нацпроекта «Демография». Подрядчик нарушил условия контракта при строительстве 2-го корпуса детского сада «Маленькая страна» на 120 мест в микрорайоне Тепличный деревни Красненькая, сообщает прокуратура региона.

Не завершены работы, окончание которых запланировано в январе 2020 года, и не начаты работы (срок по графику январь–февраль) по устройству кровли, фасада, внутренней сети водопровода и канализации, энергоснабжения и электроосвещения, вентиляции и дымоудаления, отделочные работы. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Внесено представление об устранении нарушений законодательства в адрес организации-заказчика.

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