«Сибантрацит» может свернуть проект по «Северомуйскому тоннелю – 2»

Группа «Сибантранцит» может свернуть проект по концессионному соглашению о строительстве «Северомуйского тоннеля - 2». Такое предположение высказал в понедельник, 23 марта, источник «Известий», близкий к компании.

«Все громкие заявления о помощи стране с первой частной инвестицией о расширении БАМ (Байкало-Амурской магистрали — Ред.), пиар-акции, торжественное открытие стройки, обещания создать строительный лагерь для студентов — все оказалось воздушным замком без реальных инвестиций», — подчеркнул он.

Отраслевые эксперты не подтвердили информацию, но заметили, что этой меры вполне можно было ожидать. В частности, аналитик «Инфолайн» Михаил Бурмистров в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что «не слышал (про сворачивание проекта), но, в целом понимаю». «Ситуация сейчас очень неопределенная и финансирование целесообразно ограничить», — сказал он.

В ноябре 2019 года телеграм-канал «Банкста» сообщал о том, что компания «Сибантрацит» находится в тяжелом финансовом положении и выплачивает средства таким крупным кредиторам, как РЖД и его дочерним стракутурам — Федеральной грузовой компании (ФГК) и Федеральной пассажирской компании (ФПК), в то время как ее частный партнер — компания «Новотранс» — не получает положенных выплат и якобы готовит судебные претензии на сумму свыше одного миллиарда.

Тогда же сообщалось, что «Сибантрацит» направила в правительство предложение о заключении концессионного соглашения с РЖД на строительство второго Северомуйского тоннеля, подготовка к которому началась в августе 2019 года.

Планируемое строительство второй очереди Северомуйского тоннеля запускалось в рамках реализации поставленной президентом Владимиром Путиным задачи по увеличению пропускной способности БАМа для наращивания объемов российского экспорта, в том числе и угля, в страны АТР.

Для решения поставленной президентом задачи Группа «Сибантрацит» еще в 2018 года предложила построить второй Северомуйский тоннель без привлечения бюджетного финансирования. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

Объем капитальных затрат на строительство нового тоннеля составит 60 млрд руб. без учета НДС. Источниками финансирования станет капитал, предоставляемый Группой «Сибантрацит», а также заемное финансирование, привлекаемое на рыночных условиях.

28 июня стало известно, о подписании контракта на $74 млн с мировым лидером тоннелестроения The Robbins Company (США) на проектирование, изготовление и поставку двух скальных однощитовых комплексов Crossover XRE, которые должны использоваться при проходке тоннеля. По техническим параметрам и возможностям работы в сложных геологических условиях эти комплексы признаны лучшими в мире. Они позволяют выдерживать мощное давление подземных вод и прокладывать тоннель со скоростями от 300 метров в месяц до 1 километра.

Отмечалось, что проходка первого щитового комплекса начнется с восточного портала уже осенью 2020 года, а к началу 2021 года начнется проходка с запада.

Северомуйский тоннель — самый большой тоннель в России на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), его протяженность составляет более 15 км. Объект был сдан в эксплуатацию в декабре 2003 года. Вторая очередь тоннеля должна была иметь ту же длину, а диаметр превышать 10 м.