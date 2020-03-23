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Ребенок отравился родительской настойкой боярышника в Сыктывкаре

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В Сыктывкаре госпитализировали трехлетнего ребенка с отравлением настойкой боярышника. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на республиканский минздрав, инцидент произошел, когда за мальчиком присматривали отец и дедушка. Ребенок выпил рюмку настойки, из-за чего у него произошла алкогольная интоксикация.

Врачи оценивали состояние малыша как средней степени тяжести, но сейчас его уже выписали домой. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка выпила в Сыктывкаре автомобильный ароматизатор.

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