Ребенок отравился родительской настойкой боярышника в Сыктывкаре

В Сыктывкаре госпитализировали трехлетнего ребенка с отравлением настойкой боярышника. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на республиканский минздрав, инцидент произошел, когда за мальчиком присматривали отец и дедушка. Ребенок выпил рюмку настойки, из-за чего у него произошла алкогольная интоксикация.

Врачи оценивали состояние малыша как средней степени тяжести, но сейчас его уже выписали домой. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка выпила в Сыктывкаре автомобильный ароматизатор.