Эксперты отметили рост просмотра теленовостей в России

Россияне стали чаще смотреть телевизор дома, увеличилось время просмотра новостных программ. Об этом сообщили в понедельник, 23 марта, в компании Mediascope.

По ее данным, недельный рост просмотров составил 4%, передает ТАСС. «Среднесуточное время просмотра ежедневных выпусков новостей и информационно-аналитических передач дома и на дачах увеличилось на 9%», — уточнили эксперты.

В предыдущие две недели россияне старше четырех лет смотрели новости в среднем 16,8 минуты ежедневно, а по итогам третьей недели марта — 18,4 минуты.

Наиболее значительный рост телеаудитории наблюдается среди детей 4–17 лет (+24%) и молодежи в возрасте 18–24 лет (+13%). Люди стали проводить больше времени дома, отметила исполнительный директор компании Ксения Ачкасова.

19 марта в 80 российских регионах был введен режим повышенной готовности в целях борьбы с распространением коронавируса. Ограничено проведение массовых мероприятий, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, работодатели должны не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения. В правительстве допустили ужесточение профилактических мер. Всемирная организация здравоохранения положительно оценила уже принятые Россией меры по нераспространению заболевания.

Многие компании предпочли перевести своих сотрудников на режим удаленной работы. Некоторые сервисы поддержали эти решения, и для поддержки граждан, оказавшихся на карантине или решивших самоизолироваться, запустили акции. Например, сервисы Storytel и «Литрес» открыли бесплатный доступ к книгам, а онлайн-кинотеатр More.tv сделал весь контент бесплатным по промокоду SIDIMDOMA.

В феврале Mediascope сообщил, что телевидение остается лидером по охвату аудитории среди других медиа в России. 98% жителей крупных российских городов включают телевизор хотя бы раз в месяц.