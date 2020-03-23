Прямой эфир
Сюжет:

СКР начал проверку недостоверных фактов о числе заболевших COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России начал процессуальную проверку из-за появления недостоверных сведений о количестве заболевших коронавирусом россиян.

Врать на испуг: паникеров начали привлекать к ответственности
Распространителей ложных сведений о коронавирусе в СМИ и соцсетях будут наказывать

Целью злоумышленников, по мнению следователей, является усиление «панических настроений».

«Начата процессуальная проверка по ч. 1 ст. 237 УК РФ («Искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей») и ч. 4 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»)», — отмечается на сайте ведомства в понедельник, 23 марта.

Ранее в понедельник сотрудники правоохранительных органов Якутии установили личность девяти распространителей фейков о коронавирусе SARS-CoV-2, вызывающем пневмонию COVID-19.

20 марта в Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за распространение недостоверных сведений о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции.

18 марта президент России Владимир Путин призвал граждан не верить ложным новостям о коронавирусе в стране. Он подчеркнул, что власти не будут скрывать истинную информацию о COVID-19 и о статистике заболеваемости.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического агентства Worldometers на 23 марта, число заразившихся инфекцией в мире составило свыше 351 тыс. человек, погибших — более 15 тыс., а выздоровели — более 100 тыс. пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин опроверг фейки о вводе войск в Москву из-за коронавируса
В МВД опровергли данные о приостановке приема граждан из-за COVID-2019

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020