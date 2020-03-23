СКР начал проверку недостоверных фактов о числе заболевших COVID-19

Следственный комитет России начал процессуальную проверку из-за появления недостоверных сведений о количестве заболевших коронавирусом россиян.

Целью злоумышленников, по мнению следователей, является усиление «панических настроений».

«Начата процессуальная проверка по ч. 1 ст. 237 УК РФ («Искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей») и ч. 4 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»)», — отмечается на сайте ведомства в понедельник, 23 марта.

Ранее в понедельник сотрудники правоохранительных органов Якутии установили личность девяти распространителей фейков о коронавирусе SARS-CoV-2, вызывающем пневмонию COVID-19.

20 марта в Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за распространение недостоверных сведений о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции.

18 марта президент России Владимир Путин призвал граждан не верить ложным новостям о коронавирусе в стране. Он подчеркнул, что власти не будут скрывать истинную информацию о COVID-19 и о статистике заболеваемости.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического агентства Worldometers на 23 марта, число заразившихся инфекцией в мире составило свыше 351 тыс. человек, погибших — более 15 тыс., а выздоровели — более 100 тыс. пациентов.