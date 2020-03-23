Порядка 300 человек ушли на карантин в Орловской области

В Орловской области в общей сложности обследовали более 720 человек, которые прибыли в регион. Лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом пока нет. На домашнем карантине в настоящее время находятся 273 человека. Такие данные сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев.

В свою очередь, глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин сообщил, что сейчас лечебные учреждения приостановили диспансеризацию. Введены ограничения и на плановую госпитализацию. Это необходимо для того, чтобы подготовить медицинские учреждения к любым потенциальным рискам.

По словам губернатора Андрея Клычкова, которого цитирует InfoOrel.ru, в Орловской области, как и в других регионах, принимают беспрецедентные меры для того, чтобы не допустить распространения инфекции. Несмотря на то что пока ситуация стабильная, необходимо приложить все усилия для того, чтобы она такой и оставалась, сказал Клычков.

Так, органы местного самоуправления обязаны на регулярной основе фиксировать всех граждан, прибывающих из карантинных государств и обеспечивать их двухнедельную изоляцию. Во время каникул следует провести санитарную обработку объектов социального назначения, обеспечить самоизоляцию людей старшего возраста, оказать им всю необходимую помощь.