Заказчикам могут позволить менять условия госконтрактов из-за коронавируса

Минфин подготовил поправки к федеральному закону о контрактной системе, позволяющие заказчикам менять цену госконтрактов из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 23 марта, рассказал источник, знакомый с положениями документа.

Изменения позволят госзаказчикам и подрядчикам по соглашению сторон менять цену и сроки выполнения работ, если прежние условия невозможно выполнить по не зависящим от сторон обстоятельствам, в том числе из-за распространения коронавируса, передает «Интерфакс».

Ранее 23 марта юрист Екатерина Духина рассказала, что распространение коронавируса не считается обстоятельством, отменяющим ответственность плательщиков перед банками. Однако получить отсрочку в выплатах всё же можно благодаря принятому в июле закону об «ипотечных каникулах». В этом случае граждане должны будут доказать, что эпидемия ухудшила их материальное состояние.