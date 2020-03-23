Жилые дома начали обрабатывать от вируса в Казани

В Казани началась дезинфицирующая обработка мест общего пользования в жилых домах. Ее организуют управляющие компании. О старте подобных работ объявил глава городского управления ЖКХ Дмитрий Анисимов на утреннем совещании в мэрии Казани.

В первую очередь будут обрабатывать перила в подъездах, домофоны и другие предметы, которых жильцы касаются руками. Это необходимо для того, чтобы сдержать распространение нового коронавируса.

Жильцам, чьи подъезды не обрабатывают специальным составом, убивающим вирусы, рекомендуют обращаться в свои управляющие компании, пишет Inkazan.ru.

19 марта власти Татарстана опровергли информацию о том, что столицу республики планируется закрыть на карантин. Также не рассматривается возможность прекращения работы общественного транспорта. Перед каждым рейсом салоны дезинфицируют.