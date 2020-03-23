Прямой эфир

Жилые дома начали обрабатывать от вируса в Казани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казани началась дезинфицирующая обработка мест общего пользования в жилых домах. Ее организуют управляющие компании. О старте подобных работ объявил глава городского управления ЖКХ Дмитрий Анисимов на утреннем совещании в мэрии Казани.

COVIDу на вид: бороться с вирусом предложили по сценарию Кореи и Сингапура
АСИ собрало лучшие мировые практики противодействия эпидемии

В первую очередь будут обрабатывать перила в подъездах, домофоны и другие предметы, которых жильцы касаются руками. Это необходимо для того, чтобы сдержать распространение нового коронавируса.

Жильцам, чьи подъезды не обрабатывают специальным составом, убивающим вирусы, рекомендуют обращаться в свои управляющие компании, пишет Inkazan.ru.

19 марта власти Татарстана опровергли информацию о том, что столицу республики планируется закрыть на карантин. Также не рассматривается возможность прекращения работы общественного транспорта. Перед каждым рейсом салоны дезинфицируют.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020