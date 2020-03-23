Продажи научной литературы выросли в Казани на фоне коронавируса

В Казани значительно выросли продажи в интернет-магазинах научно-популярных книг о медицине и уходе за здоровьем. Это произошло на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе компании Ozon, к такому выводу привел специалистов анализ 600 тыс. заказов и 1,5 млн поисковых запросов, который был проведен с конца января. Продажи таких книг выросли в два раза год к году.

К примеру, продажи научно-популярных книг о медицине, микробиологии в марте в Татарстане в целом выросли на 250%, а в Казани в частности — на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Еще в ноябре 2019 года, начале сезона заболеваемости ОРВИ, эти разделы литературы занимали лишь шестое место по продажам.

В компании объясняют подобный ажиотаж выросшим интересом жителей Казани к информации о распространении вируса, правильной профилактике и грамотной личной гигиене.

Там также обращают внимание на то, что казанцы особое внимание уделяют детской литературе, которая прививает ребенку правильные навыки личной гигиены и повышает уровень знаний о вирусах. Продажи таких книг выросли на 120% год к году. Бестселлерами стали книги в формате комиксов.

В начале марта сообщалось, что на фоне распространения коронавируса во Франции подскочили продажи романа Альбера Камю «Чума».