Депутат рады объявил об отставке главы минздрава Украины

Министр здравоохранения Украины Илья Емец уходит в отставку. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Министр здравоохранения Емец уходит в отставку», — говорится в публикации. Другие подробности не сообщаются.

Верховная рада 4 марта приняла решение об отставке украинского правительства во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Его преемником стал Денис Шмыгаль, который до этого занимал должность вице-премьера и министра по вопросам развития общин и территорий.

В тот же день был утвержден новый состав правительства, а 7 марта Гончарук покинул Украину.

Ранее, 11 марта, Емец заявил, что не остановит медицинскую реформу в стране.

Первый этап медицинской реформы на Украине стартовал еще в августе 2019 года. 1 апреля начнется второй этап, который предполагает, что финансирование будут получать больницы, имеющие необходимое оборудование для оказания услуг, а остальные будут перепрофилированы.

В феврале депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что из-за условий медреформы треть населения Украины с апреля не сможет получить бесплатную медицинскую помощь.