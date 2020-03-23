Умер известный акробат и клоун Константин Васильев

Известный советский и российский клоун, акробат, народный артист РФ Константин Васильев скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщается в понедельник, 23 марта, на сайте «Росгосцирка».

«Руководство, профсоюзный комитет, весь коллектив «Росгосцирка» выражают искренние соболезнования родным и близким Константина Евгеньевича. Светлая память об этом замечательном человеке и прекрасном артисте навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Константин Васильев родился 3 января 1933 года в Ленинграде. Вместе с матерью и сестрой пережил ленинградскую блокаду. После Великой Отечественной войны поступил в ремесленное училище и занимался во Дворце пионеров акробатикой. Стал ассистентом, а затем артистом в номере известного турниста Михаила Николаева и работал под его руководством с 1952 по 1961 год. Однажды получив травму, больше не мог работать акробатом.

Окончил клоунские курсы и с 1962 года стал выступать в цирке уже в качестве клоуна.

В 1966 году известный иллюзионист Игорь Кио предложил ему работать в своей программе с Анатолием Векшиным, в дуэте с которым выступал в течение четверти века. Их лучшие интермедии: «Самолет», «Сценка у колодца», «Свистки», «Часы».