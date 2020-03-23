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Повышение уровня реки Тобол зафиксировано в Кургане

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В Кургане растет уровень воды в реке Тобол. За сутки прибавилось 8 см. Нынешнее значение (25 см) превысило среднегодовой показатель.

В селе Звериноголовское, где Тобол обычно имеет наибольшие показатели по подъему воды, уровень реки ниже средних значений на 6–211 см, передает ИА «Ура.ру». Предварительные прогнозы говорят о том, что в Курганской области возможно наводнение. Предполагается, что уровень воды в Тоболе достигнет в городе 820 см.

Ранее власти Казани начали готовиться к весеннему половодью. В каждом районе созданы мобильные группы для ликвидации затопления. Жителям ближайших к водоемам территорий выдают памятки о правилах поведения в период подтопления.

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