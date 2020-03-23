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Профилактические рейды начались на водоемах в Хабаровском крае

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Специалисты предупреждают жителей Хабаровского края о раннем освобождении рек от ледового покрова. Для предотвращения несчастных случаев из-за тонкого льда на водоемах проводятся профилактические рейды.

По данным МЧС, лед стремительно теряет прочность, вдоль берегов образуются промоины и участки с открытой водой. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Рейды проводятся вдоль рек Амур и Сита, а также на озере Благодатном.

В рейдах участвуют сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, сотрудники ГИБДД и Рыбоохраны. Они проводят беседы с рыбаками, которые выходят или выезжают на лед, несмотря на предостережения. В отношении нарушителей составлено шесть протоколов. Каждому рыбаку грозит штраф до 4 тыс. рублей.

Специалисты напомнили, что при сохранении плюсовых температур в течение пяти дней прочность льда падает на четверть. Перед проломом весенний лед не издает характерный треск, по которому можно оценить опасность.

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