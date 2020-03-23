Прямой эфир

Мусоровоз насмерть сбил пенсионерку во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мусоровоз сбил пожилую женщину с ребенком во Владивостоке. От полученных травм пенсионерка 1932 года рождения скончалась.

ДТП произошло на улице Терешковой. Водитель мусоровоза двигался задним ходом и не заметил на проезжей части женщину с ребенком, которые оказались в слепой зоне. В результате автомобиль сбил пешеходов.

Пенсионерка скончалась на месте происшествия, сообщает ИА PrimaMedia. Ребенок в результате происшествия не пострадал.

В ГИБДД уточнили, что ранее водитель привлекался к ответственности за превышение скорости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двое детей пострадали в массовом ДТП в Хабаровске
Жителя Брянска будут судить за ДТП с гибелью женщины и двух детей


Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020