Мусоровоз насмерть сбил пенсионерку во Владивостоке

Мусоровоз сбил пожилую женщину с ребенком во Владивостоке. От полученных травм пенсионерка 1932 года рождения скончалась.

ДТП произошло на улице Терешковой. Водитель мусоровоза двигался задним ходом и не заметил на проезжей части женщину с ребенком, которые оказались в слепой зоне. В результате автомобиль сбил пешеходов.

Пенсионерка скончалась на месте происшествия, сообщает ИА PrimaMedia. Ребенок в результате происшествия не пострадал.

В ГИБДД уточнили, что ранее водитель привлекался к ответственности за превышение скорости.



