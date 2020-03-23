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Вандалы вырвали таблички на «тигриной тропе» во Владивостоке

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Жители Владивостока сообщили о повреждении «тигриной тропы» на набережной Советской гавани. Вандалы вырвали несколько табличек.

По данным очевидцев, одну из табличек вырвать не удалось, однако она сильно повреждена. В обстоятельствах происшествия будут разбираться специалисты, пишет ИА PrimaMedia.

Реставрационные работы на тропе были проведены в 2019 году. Тогда гранитные таблички заменили на плиты из нержавеющей стали.

«Тигриная тропа» появилась во Владивостоке в Год тигра. Она символически объединяла 13 стран Азии, на территории которых обитает животное. В открытии участвовали делегаты Международного молодежного тигриного форума, который проводится по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Глава Амурского филиала организации Петр Осипов уточнил, что фонд восстановит поврежденный объект. Стоимость реконструкции пока не уточняется.

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