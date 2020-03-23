Руководителя суши-бара в Оренбуржье будут судить за массовое отравление

В городе Гай Оренбургской области завершили расследование уголовного дела о массовом отравлении в суши-баре. По версии следствия, в феврале 2019 года 46 посетителей заразились сальмонеллезом.

По итогам проверки Роспотребнадзора в продукции заведения обнаружили помимо сальмонеллы кишечную палочку и стафилококк. Установлено, что в ресторане не соблюдали требований санитарии и гигиены, режим мытья кухонной посуды и технологии приготовления блюд. Это и стало причиной распространения инфекции.

Заместителя управляющего суши-бара обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ), передает РИА «Оренбуржье». Часть пострадавших (10 человек) самостоятельно взыскали компенсацию морального вреда на сумму свыше 200 тыс. рублей.

Ранее специалисты Роспотребнадзора дали советы посетителям ресторанов на случай отравления. В ведомстве отметили, что в первую очередь необходимо обратиться к врачу, так как это поможет в сборе доказательств. Также следует сохранять чек из ресторана или предоставить выписку по банковскому счету и найти свидетелей.