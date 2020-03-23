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Двое детей пострадали в массовом ДТП в Хабаровске

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В Хабаровске в результате столкновения четырех автомобилей пострадали двое детей. По факту аварии ведется проверка.

ДТП произошло на улице Индустриальной. По данным ГИБДД, девушка за рулем автомобиля Toyota Passo при перестроении не предоставила преимущество автомобилю Honda Odyssey. Обе иномарки продолжили движение и столкнулись со встречными Toyota и Mitsubishi. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Сестры 10 и 15 лет, которые находились во втором автомобиле Toyota, получили ушибы. Установлено, что девочки не были пристегнуты ремнями безопасности.

32-летняя пассажирка автомобиля получила перерастяжение связок шеи и ушиб грудной клетки. 35-летний пассажир Toyota Passo был доставлен в больницу с закрытой травмой живота.

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