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Совершенное на пляже убийство раскрыли в Новосибирске

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В Новосибирске следователи раскрыли убийство мужчины, совершенное весной прошлого года на пляже в Советском районе. Об этом сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Было установлено, что вечером 4 мая 2019 года на Центральном пляже академгородка между 29-летним бывшим воспитанником детдома и двумя неизвестными произошел конфликт. Мужчину избили и ударили ножом в область шеи. Забрав мобильный телефон жертвы, нападавшие скрылись, пишет VN.ru.

Подозреваемых удалось задержать на следующий день. Ими оказались двое 32-летних братьев. Мужчинам предъявили обвинения в п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину».

Расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

4 марта сообщалось, что в Саратовской области местный житель зарезал женщину и тяжело ранил ее сына. Причиной стал бытовой конфликт.

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