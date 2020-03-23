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Один песок для площадок и кладбищ закупают в Волгоградской области

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Чиновники Городищенского района Волгоградской области одной закупкой приобретут песок и для городских кладбищ, и для детских площадок. Информация об этом опубликована на официальном портале госзаказов.

Песок купят в Новорогачинском городском поселении. Начальная цена контракта – порядка 149 тыс. рублей. Аукцион проведут среди представителей малого бизнеса, пишет ИА «НовостиВолгограда» со ссылкой на закупочную документацию. Средства на песок выделены из городского бюджета Нового Рогачика.

Планируется купить 425 т песка с низким содержанием глинистых частиц. К качеству предъявляют строгие требования. Так, материал для детских площадок должен соответствовать гигиеническим нормативам. Его проверят на соблюдение радиологических показателей, а также микробиологических и санитарно-химических показателей.

Агентство не уточняет, по какой причине районные власти решили объединить в одну закупку песок для кладбищ и детских площадок. Оно не исключает, что чиновники не хотят организовывать для электронных аукциона.

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