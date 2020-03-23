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Доля объектов культурного наследия в Тюменской области выросла в 45 раз

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В Тюменской области на 100% выполнили план по кадастровому учету объектов культурного наследия. Доля памятников архитектуры, истории и искусства в 2019 году составила 76%, динамика за год достигла 26%.

С момента реализации этого показателя доля объектов культурного наследия увеличилась в 45 раз. Информация в ЕГРН исключает вероятность их нецелевого использования, отмечает портал «Наш город».

Ранее краеведы в Калуге выступили за воссоздание памятников, которые были утрачены. Работы предлагают провести к 650-летию города. К утраченным памятникам относят обелиск Московских ворот. Они были построены в XVIII веке.

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