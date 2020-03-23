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Синоптики предупредили об аномально высоком атмосферном давлении в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Московском регионе на этой неделе ожидается облачная погода без осадков и аномально высокое атмосферное давление. Об этом 23 марта «РИА Новости» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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На погоду в столичном регионе влияет скандинавский антициклон. По словам синоптика, в первые дни недели будет прохладно, в ночные часы — заморозки до –3…–5 градусов. Днем во вторник, 24 марта, температура воздуха составит +2…+3 градуса, в среду, 25 марта, — до +4 градусов. Во второй половине недели среднесуточная температура достигнет положительных показателей. В ночные часы столбики термометров покажут около +4 градусов, днем — до 10–12 градусов.

К выходным, 28 и 29 марта, воздух в столице прогреется до +12 градусов — погода вернется к календарной норме, но будет выше климатической на 4–5 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с РИАМО уточнил, что атмосферное давление будет высоким, примерно на 15–16 мм рт. ст. выше нормы. В частности, в понедельник этот показатель составит 764 мм рт. ст. и только в конце недели понизится до 755 мм рт. ст. У некоторых москвичей возможно ухудшение самочувствия. Погодные условия могут привести к бессоннице и упадку сил, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее, 23 марта, в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о приходе весны в Центральной России.

«Пришел мощнейший циклон и по масштабу, и по интенсивности. В центре давление будет на 12–15 мм выше привычных значений. <…> Со второй половины недели, когда антициклон чуть сместится, центр европейской России окажется в теплой его части», — пояснил специалист.

Также в этот день сообщалось, что над европейской частью России установится стационарный антициклон, который в начале недели принесет сильное охлаждение воздуха, однако к пятнице может потеплеть до +15 градусов.

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