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Около 75 млн рублей направят на ремонт дворов в Томске

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Фото: пресс-служба Думы города Томска
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В Томске в 2020 году на ремонт дворов направят около 75 млн рублей. Работы проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает 23 марта пресс-служба мэрии.

В этом году планируется привести в порядок дворы на улицах Лазо, Вокзальная, Бирюкова, Кошурникова, Беринга, Войкова, Смирнова, Кулагина, Карла Ильмера и на проспекте Фрунзе. На работы направят 75 млн рублей, из которых 44 млн выделит областной бюджет, пишет РИА «Томск».

При выборе территорий учитывались возраст дома, количество жильцов, наличие проектно-сметной документации и территориального общественного самоуправления (ТОС), а также готовность жителей профинансировать ремонт в размере 1% от общей суммы.

До лета должно пройти рейтинговое голосование, на котором выберут объекты благоустройства на 2021 год.

В феврале сообщалось, что в Томске пройдет капитальный ремонт исторической улицы Бакунина на Воскресенской горе. Рабочие сохранят уникальную старинную булыжную мостовую, которая была уложена в 1916 году.

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