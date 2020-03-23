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Барбара Брыльска опровергла сообщения о заболевании онкологией

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Фото: ТАСС/Антон Тушин
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Польская актриса Барбара Брыльска в понедельник, 23 марта, опровергла сообщения СМИ о том, что борется с онкологическим заболеванием.

«Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже. Какие слухи странные», — цитирует артистку телеканал «Звезда».

Также Брыльска, проживающая в Варшаве, сообщила, что в настоящее время находится на карантине в связи с коронавирусом. По ее словам, ей помогает сын, который ходит для нее за покупками.

Ранее в этот же день портал «СтарХит» сообщил, что Брыльска, известная зрителям по роли красавицы Нади Шевелевой в новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова, борется с раком языка.

Барбара Брыльска родилась 5 июня 1941 года неподалеку от польского города Лодзь. Снималась в картинах польских, советских, немецких, болгарских и чехословацких режиссеров. За роль в фильме «Ирония судьбы» была удостоена Госпремии, пишет RNS.

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