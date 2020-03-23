Песков прокомментировал повестку грядущего саммита G20

Основной темой предстоящего саммита G20 станут меры по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщил в понедельник, 23 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос журналиста о том, будет ли Москва выступать с какими-либо инициативами, Песков указал, что говорить об этом преждевременно.

«Формат проведения этого виртуального саммита определяется, ведутся контакты по повестке дня. Притом что тема одна — борьба с коронавирусом», — подчеркнул он.

Ранее, 20 марта, стало известно, что саммит «двадцатки» пройдет в онлайн-формате по инициативе председательствующей страны — Саудовской Аравии. Это будет первый опыт проведения встречи G20 по видеосвязи.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometers на 23 марта, новая болезнь зафиксирована более чем у 343 тыс. человек, 14,7 тыс. скончались. В России количество случаев заражения новым типом коронавируса достигло 438, 17 пациентов выздоровели.