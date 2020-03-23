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Порядка 30 новых автобусов купят Петербургу за 544 млн рублей

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До 15 декабря 2020 года в Санкт-Петербург должны доставить 30 новых автобусов. Их возьмет в лизинг ГУП «Пассажиравтотранс». Начальная цена контракта — 534 млн рублей.

Предприятие намерено приобрести односекционные, двухосные, трехдверные автобусы со 100% низким расположением уровня пола. У автобусов должен быть дизельный двигатель, аппарель для комфортного входа и выхода инвалидов-колясочников и экологический класс не ниже «Евро-5».

Аукцион должен состояться 13 апреля, а заявки принимаются до 6 апреля, отмечает телеканал «78».

В феврале сообщалось, что во время профилактического мероприятия «Автобус» в Адмиралтейском районе Петербурга нашли 55 неисправных автобусов. К административной ответственности привлекли 196 водителей.

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