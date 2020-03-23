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Штормовое предупреждение объяви в Самарской области

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«Оранжевый» уровень погодной опасности объяви в Самарской области из-за метели. Об этом 23 марта сообщил телеканал «Звезда».

По данным канала, накануне в регионе похолодало до -4 градусов, несколько часов шел снег, на улицах появились сугробы. По информации REGNUM, снегопад в Самаре официально признали аномальным: в городе выпала почти месячная норма снега — 94%.

По прогнозам синоптиков, метель с сильным ветром ожидается в области и в пятницу, 23 марта. В приволжском УГМС сообщили, что обильный снегопад в регионе прекратится не раньше четверга, 26 марта.

«Порывы ветра будут достигать 16-21 метра в секунду. В среду стихия немного успокоится, придет потепление до +5, а местами и до +10 градусов. Вместе с тем продолжат идти умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя», — приводит слова синоптиков сайт kp.ru.

В связи с ухудшением погодных условий прогнозируется значительное ухудшение видимости на дорогах и снежные заносы. Экстренные службы призвали автомобилистов быть осторожными — соблюдать дистанцию и скоростной режим. Водителям, успевшим сменить зимнюю резину на летнюю, посоветовали не садиться за руль.

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