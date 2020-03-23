Весенняя распутица началась в одном из районов Коми

В Корткеросском районе Республики Коми началась весенняя распутица. Наступающая вода стала причиной того, что 20 марта была закрыта Аныбская переправа.

Как сообщили ИА «Комииниформ» в районной администрации, на место выехала республиканская комиссия. Специалисты установили, что на противоположном берегу есть талая вода глубиной 23 см. Толщина льда под водой также составила 23 см. На месте образовалась полынья площадью 12 кв. м.

Кроме того, на проезжей части обнаружены мокрые трещины во льду, торосы, потоки открытой воды. Структура намороженного льда рыхлая и неоднородная.

С 20 марта проезд по переправе запрещен. Ограничения будут действовать до конца паводка, затем там организуют работу катера с шаландой.

По данным администрации, участок в этом году закрыли намного раньше, чем в прошлом.