Попова анонсировала появление в РФ 15 центров диагностики коронавируса

В течение двух недель к диагностике новой коронавирусной инфекции подключатся 15 референс-центров в регионах России. Об этом в понедельник, 23 марта, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

«Мы изменили алгоритм подтверждения, и сегодня это уже не только «Вектор», это и противочумный центр в Москве, на базе которого создан новый совершенно современный референс-центр по диагностике новой коронавирусной инфекции», — сказала Попова, отметив, что течение следующей недели перечень будет расширен.

Ранее, в понедельник, стало известно, что в России провели уже более 165 тыс. исследований на коронавирус. Из-за подозрения на инфекцию под наблюдением медиков остаются 72 423 человека. Число подтвержденных случаев инфицирования в стране составляет 438.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека.