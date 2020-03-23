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Мужчина выжил после падения с 16-го этажа в Петербурге

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В Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна 16-го этажа и остался жив. Об этом 23 марта сообщил «Пятый канал».

По словам одного из жильцов, пострадавший сошел вместе с ним в подъезд многоэтажки и поднялся на лифте на 16 этаж. Через несколько минут мужчина выпал из окна.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», мужчина упал на капот автомобиля, припаркованного возле дома, после чего соскользнул на тротуар. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Все обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

19 марта сообщалось, что в Иркутске 15-летняя девушка сорвалась с балкона 14-го этажа. Ее спасли, поймав за ноги, сосед с нижнего этажа и сотрудник аварийно-спасательной службы.

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