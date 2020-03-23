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СМИ сообщили о заболевании Барбары Брыльска

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Фото: ТАСС/Zuma/Sergii Kharchenko
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Польская актриса Барбара Брыльска страдает раком языка. Об этом в понедельник, 23 марта, пишет «СтарХит».

Российские журналисты позвонили звезде «Иронии судьбы» за комментарием, и артистка не стала отрицать диагноз.

«Ну и что? Не буду говорить о ней (болезни. — Ред.). Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время», — заявила Брыльска.

В настоящее время 78-летняя актриса живет в Варшаве. Она старается как можно больше времени проводить на своей даче в Гульчеве в 80 км от польской столицы, сообщает телеканал «360». Она призналась, что ей очень нравится сельская жизнь.

К актрисе часто приезжает сын, чтобы помочь по хозяйству. Также 33-летний Людвиг иногда привозит своих сыновей, чтобы они подышали чистым воздухом, пишет «Федеральное агентство новостей».

11 марта дочь народной артистки РСФСР Валентины Талызиной Ксения Хаирова рассказала, что актриса легла на плановое обследование. Артистка также снималась в знаменитой новогодней комедии Эльдара Рязанова.

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