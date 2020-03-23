Граффити против коронавируса появилось в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга художники создали новое граффити на тему коронавируса. У кинотеатра «Салют» появилась надпись «Будь здоров». Автор работы неизвестен. Жители города работу оценили и на фоне граффити постоянно устраивают фотосессии.

Как пишет ТагилСити.Ру, это не первый экспонат на тему заболевания, появившийся в Екатеринбурге. Так, в субботу, 21 марта, в «коронавирусные» превратили гранитные шары на набережной у Театра драмы. Арт-объект продержался до утра, а потом шары очистили коммунальные службы.

В Свердловской области зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусной инфекцией, уточняет агентство.

19 марта сообщалось, что в Петербурге художник Loketski создал арт-объект, посвященные ажиотажу в магазинах на фоне распространения коронавируса. Он сделал на заборе надпись «Спокойствие!» из круп и туалетной бумаги, а затем фотографию работы опубликовал на своей странице в Instagram.