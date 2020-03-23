На Алтае произошло землетрясение

В Республике Алтай утром 23 марта произошло землетрясение. Соответствующая информация следует из сводки Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Толчок был зафиксирован в 7:46 по местному времени (3:46 мск) южнее Горно-Алтайска. Магнитуда составила 4,2. Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 5,2 балла по шкале MSK-64.

По данным altapress.ru, 22 марта также была зафиксирована сейсмическая активность в 234 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. Магнитуда составила 4,6, интенсивность сотрясений в эпицентре – 5,8 балла по шкале MSK-64.

В воскресенье, 22 марта, стало известно, что 15-летний подросток, считавшийся погибшим во время землетрясения в Хорватии, жив, однако находится в критическом состоянии. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло к северу от Загреба в 6:43 (8:43 мск). Эпицентр находился в 7 км севернее Загреба на глубине 10 км. Повреждены многие здания столицы, людям пришлось покинуть дома. В 7:01 (9:01 мск) произошел повторный толчок меньшей силы.