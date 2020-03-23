Жителей Новороссийска попросили запастись водой на период отключений

В Новороссийске запланировано массовое ограничение водоснабжения в связи с вводом в эксплуатацию участка Троицкого группового водопровода. Жителям города рекомендовано запастись водой на день.

Подача водоснабжения будет ограничена во вторник, 24 марта. Власти города уточнили, что работы необходимо провести для исключения в будущем вероятности аварийных ситуаций. Действующие трубы изношены практически на 90%, пишут «Кубанские новости».

На период проведения работ для местных жителей обеспечат подвоз воды на автоцистернах. Горожанам, которые не могут самостоятельно набрать воды во время подвоза, помогут волонтеры. Также горожан просят самостоятельно подготовиться к периоду отключения.

На строительства участка водопровода длиной около 18 км в 2019 году выделили почти 1 млрд рублей.



