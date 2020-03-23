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Сенатор допустил развал Украины из-за политиков вместо коронавируса

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Фото: REUTERS
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Украине может грозить распад не от коронавируса, а из-за мышления политиков. Такое мнение высказал член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов в беседе с «РИА Новости».

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«Украина развалится не от коронавируса, а от проблем с мозгом у политиков. С коронавирусом мы им справиться поможем. А вот политическая глупость неизлечима», — констатировал он.

Так сенатор прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона о возможном развале страны из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

До этого, 20 марта, украинский политолог Марат Баширов предупреждал, что из-за сложившейся ситуации Украина может выпасть из повестки дня Евросоюза и вплотную подойти к дефолту.

Глава МВД Украины Арсен Аваков со своей стороны заявил, что если украинские власти не введут на период карантина выплаты для населения и льготы на ЖКХ, у украинцев уже через месяц закончатся деньги даже на еду и лекарства.

На Украине лабораторно подтверждены 73 случая инфицирования коронавирусом COVID-19, три пациента погибли.

С 17 марта в стране закрыты кафе, кинотеатры, торговые центры и другие заведения. С 18 марта приостановлено железнодорожное, авиа-, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение.

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